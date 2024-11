Il laterale rossonero, al di lá del perdurare del suo scadente stato di forma, ha avuto un problema fisico e, a pochi giorni dal big match di San Siro, la situazione è questa.

Milano si prepara a uno dei match più attesi della stagione di Serie A, con il Milan pronto a sfidare la Juventus in quello che promette di essere uno scontro al vertice ricco di emozioni e talento.

Tra le fila rossonere, tuttavia, l’attenzione è altissima sulle condizioni fisiche di uno dei suoi pilastri, Theo Hernandez. Il calciatore, di fondamentale importanza per gli schemi tattici di Paulo Fonseca, è recentemente finito sotto i riflettori non certo per le sue prestazioni sul campo, ma per un infortunio al ginocchio che ha suscitato preoccupazioni.

Contrattempo per Theo Hernandez

Durante l’ultimo impegno della Francia in Nations League, un incontro che ha visto gli uomini di Deschamps trionfare proprio a San Siro sulla nazionale italiana, Theo Hernandez è rimasto a guardare dai margini; una assenza significativa per il difensore che ha dovuto rinunciare a giocare nel suo “habitat” di casa. La causa Una botta al ginocchio subita in occasione della partita precedente contro Israele. Nonostante Hernandez abbia preso parte a tutta la gara giocata in Francia, lo staff medico della nazionale francese ha deciso di non impiegarlo contro l’Italia, optando per uno stop precauzionale per evitare complicanze.

In campo sabato?

Nonostante l’infortunio, le notizie che filtrano dallo staff medico milanista per quanto riguarda il recupero di Hernandez per la sfida contro la Juve sono moderatamente positive. Lo stop del giocatore in occasione del match della Francia sembra essere stato una mossa cautelativa, con l’intento di preservare la salute del calciatore in vista di impegni futuri. Al momento, sembra che la sua partecipazione al prossimo incontro di campionato non sia in dubbio, un segnale rassicurante per i tifosi e per lo staff tecnico del Milan.

Theo Hernandez

Il momento di riprendersi

L’avvicinarsi della partita con la Juventus si carica dunque di aspettative e di speranze per i tifosi rossoneri, con l’augurio che Theo Hernandez possa tornare a calcare il campo non soltanto in piena forma ma con la determinazione e l’abilità che lo hanno contraddistinto fino alla scorsa stagione. Il suo contributo, in quest’annata piuttosto impalpabile, sarà cruciale per affrontare una sfida tanto importante, in un campionato che non ammette più passi falsi. Con la Serie A pronta a riprendere i suoi regolari battiti, il countdown per il ritorno in campo di uno dei suoi protagonisti più attesi è già iniziato.

