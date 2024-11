Il Milan si appresta ad affrontare la sfida con la Juve con l’incognita Theo. Come sta il francese a pochi giorni dalla sfida

In vista dell’atteso scontro calcistico che vedrà fronteggiarsi Milan e Juventus sabato 23 novembre, allo storico stadio ‘San Siro’, per una giornata chiave della Serie A 2024-2025, cresce l’attenzione intorno alle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave del Milan.

Fonseca nei prossimi giorni dovrà capire se potrà avere a disposizione tutti i suoi effettivi per una sfida che si preannuncia cruciale per il prosieguo della stagione rossonerea. In un momento tanto cruciale della stagione, le squadre si apprestano a tornare agli allenamenti con l’obiettivo di arrivare preparate all’importante incontro.

La preparazione a Milanello

Con il rientro agli allenamenti presso il centro sportivo di Milanello, sotto la guida di Paulo Fonseca, la squadra del Milan si appresta a ottimizzare la preparazione per affrontare al meglio l’incontro con la Juventus. Questo match, cruciale per le ambizioni di entrambi i club nella stagione corrente, si prospetta ricco di emozioni e di scontri diretti al vertice delle prestazioni individuali. Matteo Gabbia, difensore che ha trascorso l’ultima settimana in allenamenti individualizzati per superare un infortunio al polpaccio, è tra i giocatori la cui presenza in campo è ancora in bilico. Tuttavia, le prospettive per lui sembrano positive, con un recupero che potrebbe vederlo figurare nell’elenco dei convocati per la sfida contro i bianconeri.

Theo Hernández recupera per Milan-Juve?

Per quanto riguarda Theo Hernández – scrive Il Corriere dello Sport – la situazione infortuni si fa meno tetra. Nonostante il fastidio al ginocchio che lo ha escluso dalla recente partita Italia-Francia, il terzino sinistro francese sembra non correr rischi di restare fuori dal campo nella partita contro la Juventus. Le notizie confortanti arrivano dopo che le valutazioni sul suo stato hanno rassicurato staff tecnico e tifosi, lasciando presagire un suo impiego nel clash tanto atteso di sabato.

La situazione di Davide Calabria

Il capitano Davide Calabria rappresenta un’altra figura di rilievo nel quadro degli infortunati rossoneri. Dopo aver superato un periodo ai margini dovuto a un infortunio, Calabria si pone l’obiettivo di riconquistare il suo ruolo di titolare in squadra. La competizione per una maglia da titolare si annuncia serrata, soprattutto con Emerson Royal che ha finora presidiato la fascia difensiva. La sua reintegrazione in squadra potrebbe essere un ulteriore boost per il Milan in vista del big match.

