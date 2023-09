Theo Hernandez si ferma con la Francia: le condizioni del terzino del Milan, che ieri non si è allenato col resto del gruppo

Non c’è pace per il Milan. Non solo Giroud, i rossoneri sono costretti a fare i conti anche con le condizioni di Theo Hernandez. Il terzino nella giornata di ieri non si è allenato col resto del gruppo francese.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore ha accusato un leggero problema a polpaccio. Nulla di grave, ma anche lui dovrebbe essere esentato dal test in Germania.

