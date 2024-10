Dopo quanto accaduto al Franchi, il Giudice Sportivo ha squalificato Theo Hernandez. Ecco quante partite dovrà saltare. In un panorama calcistico sempre più esigente e competitivo, le grandi squadre si trovano a navigare tra alti e bassi con una rapidità che lascia poco spazio alla riflessione. Questo è il caso del Milan, una squadra con una storia ricca di trionfi ma che oggi si trova ad affrontare un momento di turbolenza interna e di pressione critica. Il clima a Milanello è denso di tensione in seguito a una serie di prestazioni sottotono, culminate con una sconfitta dolorosa contro la Fiorentina. La pausa per le partite delle nazionali non ha portato il sollievo sperato e la squadra appare ora più frammentata, con figure chiave sotto il microscopio critico. Una prestazione da dimenticare Il recente incontro contro la Fiorentina ha messo in luce tutte le fragilità di un Milan in difficoltà. Tra […]

