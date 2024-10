Una sconfitta amarissima contro la Viola che ha visto tante polemiche verso il Milan: caso del rigorista su tutti. Il Milan esce sconfitto e senza più certezze dalla sfida del Franchi contro la Fiorentina. In particolare il focus viene incentrato su Theo Hernandez, dopo i fatti di Firenze che lo hanno visto protagonista in negativo. Il francese è finito nell’occhio del ciclone per la seconda volta in questa stagione. Anche la prima volta era stato durante la sosta per le Nazionali e anche quella volta lì era preso di mira con un compagno, un mese fa per il caso cooling break con Leao, oggi per il caso rigori scippati con Tammy Abraham. Ma la critica e il discorso sul francese va oltre allo scavalcamento delle gerarchie sui penalty mostrato domenica sera. Theo: un confronto con la società? Questa mattina la Gazzetta dello Sport sottolinea una cosa importante e vera: in questo inizio di stagione non c’è stato […]

Leggi l’articolo completo Capello a muso duro contro Theo: comportamento inaccettabile per l’ex tecnico, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG