Fonseca lavora per trovare la quadra definitiva, ma al Milan si pensa anche al futuro: torna di moda un vecchio pallino. Dopo i recenti risultati tra Champions League e campionato, arriva così la sosta per gli impegni delle Nazionali di ottobre, il Milan può quindi ricaricare un po’ le energie, anzi potranno farlo almeno i pochi che resteranno a Milanello in questi giorni. Una pausa necessaria dopo il lungo e difficile periodo di partite che ha affrontato la squadra di Paulo Fonseca. Dopo la pausa, per i rossoneri ci sarà un nuovo tour de force da non sbagliare, assolutamente. La rosa del Milan è dotata di una coperta lunga e con tante opzioni, e questo è oggi molto importante. In estate, dal punto di vista numerico è stato fatto un buon mercato con cinque importanti acquisti fra titolari e riserve. Il focus infortunati Il grave problema di questa squadra è che anche quest’anno, […]

Leggi l’articolo completo Mercato Milan, caccia al vice di Fofana: il nome viene dalla Spagna, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG