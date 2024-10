Paulo Fonseca non può certo stare tranquillo dopo il ko contro la Fiorentina. Ecco la situazione in casa Milan. Arriva la pausa per le nazionali e il relativo stop per i club. Per i tifosi del Milan adesso bisognerà aspettare sabato 19 ottobre per rivedere la squadra in campo. Il Diavolo sarà impegnato a San Siro per l’ottava giornata di Serie A, contro l’Udinese, avversario storicamente complicato per il club di Via Aldo Rossi. I prossimi saranno giorni di attesa e in cui si spera non arrivino cattive notizie dai ritiri delle nazionali. D’altronde l’ultima volta pausa per le nazionali, il Diavolo ha perso per tutto il 2024 Ismael Bennacer. Allo stesso tempo saranno giorni di analisi e bilanci, per un Diavolo che ha chiuso questa prima parte con le sconfitte di Leverkusen e Firenze. Così, il Milan nonostante il successo contro l’Inter non è riuscito a dare una svolta alla propria stagione, ricadendo sugli stessi errori di sempre. Contro la Fiorentina si sono così viste le […]

