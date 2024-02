Theo Hernandez tuttofare: tre aspetti fanno del francese il top della formazione rossonera. Tutti i dettagli

Grazie al suo gol realizzato a metà della prima frazione il Milan è riuscito a strappare altri tre punti molto importanti nella sua rincorsa al secondo posto occupato dalla Juventus (impegnata questa sera contro l’Udinese).

Theo Hernandez è un tuttofare – scrive oggi la Gazzetta dello Sport – Il francese è decisivo come un bomber, trascinatore in fascia e super anche in difesa: Theo è finalmente tornato al top.

