Theo il migliore del Milan: «Bravo questo Leao Hernandez». Il francese si sostituisce anche al grande assente

Gran prova di Theo Hernandez in Milan-Napoli. I giornali lo esaltano così:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Bravo questo Leao Hernandez: crea per sé e per Rafa. Un gran cross, poi una palla per Giroud, un tracciante, l’assist del gol, l’azione della traversa.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – In certi momenti gioca come se fosse lui Leao. Krunic, accentrandosi, gli libera tutto lo spazio che vuole. Da applausi (i soliti applausi…) lo strappo e il cross-assist per la rete di Giroud.

The post Theo il migliore del Milan: «Bravo questo Leao Hernandez» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG