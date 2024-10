Il Milan questa sera sarà di scena a Leverkusen contro il Bayer. Retroscena di mercato decisamente forte su Theo Hernandez. Nella serata odierna, il calcio europeo si accende con uno scontro entusiasmante che vedrà il Milan, storica squadra italiana con una lunga tradizione di successi internazionali, confrontarsi con il Bayer Leverkusen, formazione tedesca che si è distinta nella passata stagione dominando il campionato nazionale sotto la guida di Xabi Alonso e raggiungendo la finale di Europa League. Questo match non è soltanto un momento chiave per le ambizioni del Milan in Champions League, ma porta con sé anche storie ed episodi particolari che intrecciano il passato e il presente dei due club. Il fascino della sfida La partita in programma alla BayArena non è solamente un incontro tra due squadre forti d’Europa, è anche l’occasione per il Milan di mettersi alla prova contro un avversario che, malgrado una sconfitta in […]

Leggi l’articolo completo Theo in Germania al Bayer: il presidente ha svelato il retroscena, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG