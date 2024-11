Il futuro di Theo torna in bilico e nelle ultime ora il Milna pare aver messo nel mirino il suo sostituto: potenziale affare da 40 milioni.

Nelle ultime ore, il dibattito sulla possibilità che Theo Hernandez, baluardo del Milan e uno dei terzini sinistri più in vista nel panorama calcistico internazionale, possa lasciare il club al termine della stagione ha assunto connotati sempre più concreti.

Il francese, con un contratto in vigore fino al giugno del 2026, non ha ancora firmato un prolungamento, e questo ha messo in allarme sia la dirigenza rossonera che i tifosi. Esaminiamo più da vicino la situazione e le mosse che il Milan sta considerando per fronteggiare una possibile, quanto strategica, cessione.

L’incertezza sul futuro

Al centro delle preoccupazioni del Milan c’è non solo la situazione contrattuale di Hernandez ma anche quella del portiere Mike Maignan, pure lui legato al club fino al 2026. La dirigenza milanista è ben consapevole dei rischi che comporterebbe arrivare al termine del campionato senza aver assicurato il prolungamento dei loro contratti, poiché ciò potrebbe tradursi in una cessione a prezzi svalutati, o peggio, in una perdita a parametro zero. Questo scenario ha spinto il club a valutare attentamente le proprie mosse sul mercato per garantire che, qualora Hernandez dovesse partire, si possa trovare un degno sostituto.

Theo lascia il Milan? Ecco il sostituto

Il Milan sembra aver già avviato la ricerca per colmare un’eventuale lacuna che la partenza di Hernandez potrebbe lasciare sulla fascia sinistra. Fra i candidati, spicca il nome di Destiny Udogie, attualmente sotto contratto con il Tottenham ma con un passato recente in Serie A, al Udinese. Il giovane laterale italiano, che ha colpito le grandi d’Europa con le sue prestazioni, sia in club che con la maglia della nazionale italiana, è valutato dal club inglese intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra, questa, che il Milan potrebbe fronteggiare – scrive Milanlive.it – grazie ai fondi ricavati dalla possibile cessione di Hernandez, stimata attorno ai 50 milioni di euro.

Theo Hernandez

Alternative sul mercato

Oltre a Udogie, i rossoneri stanno valutando anche altre opzioni per rinforzare la fascia sinistra. Uno dei nomi che circolano con insistenza è quello di Juan Miranda, attualmente in forze al Bologna, ma noto al Milan da tempo. Il terzino spagnolo, con un passato nel Betis, ha dimostrato di poter essere una valida alternativa grazie alle sue continue buone prestazioni in Serie A, attirando nuovamente l’attenzione del club milanese.

