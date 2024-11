Il futuro di Theo è ancora tutto da scrivere e decifrare. Emergono nel frattempo però nuovi clamorosi retroscena.

Theo è senza dubbio uno die giocatori di maggior talento della rosa rossonera. Il suo apporto alla squadra è sempre prezioso, risultando spesso tra i giocatori decisivi al termine della partita. Da tempo è un pezzo pregiato della nazionale francese, nonché del Milan.

Giunto al club rossonero nel 2019, il terzino sinistro francese ha rapidamente impressionato per le sue performance, guadagnandosi il titolo non ufficiale di miglior terzino al mondo. Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni mercato in merito al futuro del francese, rumors decisamente molto importanti e significativi.

Una stella in campo

Theo Hernández, dal suo arrivo al Milan, è stato una vera rivelazione. Non solo ha eguagliato il record di Paolo Maldini, diventando il difensore più prolifico nella storia del club, ma ha anche contribuito significativamente con 31 gol e 41 assist, in 224 presenze. I suoi numeri parlano chiaro: Hernández non è solamente un difensore, ma un giocatore capace di influenzare l’andamento del gioco in entrambe le fasi, difensiva e offensiva. Nonostante un inizio di stagione meno luminoso, con solo due gol e due assist in 11 partite, Hernández ha dimostrato la sua importanza nello schema del Milan. Il gol segnato contro il Lecce gli ha permesso di raggiungere un importante traguardo personale, ma successivamente ha affrontato momenti difficili, tra cui un rigore fallito e un’espulsione che gli è costata due turni di squalifica. Tuttavia, il suo ritorno in campo contro il Monza ha confermato la sua qualità e la sua importanza per la squadra.

Il futuro di Hernández

La questione del contratto di Theo Hernández è ora un tema caldo nei dintorni di Milanello. Con l’accordo in scadenza nel 2026 e nessun contatto avviato per un rinnovo, il futuro del francese diventa incerto. Il Milan si trova di fronte a una scelta critica – scrive AS – : garantire la continuità di un giocatore chiave con un nuovo contratto o considerare una sua cessione nel prossimo mercato per evitare una partenza a parametro zero, come già accaduto in passato con altri talenti, su tutti Donnarumma.

Theo Hernandez

La decisione del Milan

Il Milan, dunque, deve valutare attentamente i prossimi passi. La decisione riguardante il futuro di Theo Hernández non riguarda solo la sua permanenza o meno, ma simboleggia anche l’ambizione e la fiducia che il club mette nei suoi giocatori di punta. In un’epoca dove il calcio si gioca tanto fuori quanto dentro il campo, gestire il contratto di Hernández rappresenta una sfida che potrebbe definire la direzione futura del Milan.

