Il Milan sbanca Madrid, risultato sontuoso degli uomini di Fonseca. La gara entra di diritto nella storia per via di un dato clamoroso.

Basterebbe dire che il Milan ha battuto il Real Madrid a casa sua 3-1 per rendere chiara l’entità dell’impresa messa a segno dai rossoneri ieri al Bernabeu. Gli uomini di Fonseca sono stati splendidi, quasi divini.

Eppure, tra le righe del match, emerge un dato che rende storica la partita di ieri, facendola entrare di diritto sugli almanacchi sportivi. Un dato così importante e significativo che certifica quanto sia stata epica la vittoria di ieri sera.

Il Milan espugna il Bernabeu

Gara davvero epica quella vinta dai rossoneri ieri sera a Madrid. Battendo il Real Madrid con un marcante 3-1, il Milan ha mandato un messaggio chiaro alle competizioni nazionali e internazionali, mostrando di che pasta è fatto. I gol di Thiaw, Morata e Reijnders hanno ribaltato il momentaneo pareggio trovato dal Real, consegnando una vittoria che per molti va oltre il semplice risultato sportivo. I cambi tattici apportati dall’allenatore Fonseca, specialmente nel secondo tempo, hanno dimostrato una lettura attenta del gioco e una capacità di adattamento che sono risultate decisive per il risultato finale. Con questo schema, il Milan non solo ha assicurato un gioco solido in difesa ma ha anche creato spazi interessanti in attacco, come dimostrato dai gol di Morata e Reijnders.

Nessuno come il Milan

A rende storica la vittoria del Milan in terra madrilena è un dato in particolare che certifica, ancora di più, l’entità maiuscola dell’impresa portata a termine dagli uomini di Fonseca. Opta infatti evidenza che il Milan è l’unica squadra che è riuscita nell’arduo compito di segnare almeno tre gol in più di un’occasione al Santiago Bernabeu. I rossoneri infatti ci erano già riusciti il 21 ottobre 2009, imponendosi contro i galacticos 3-2 quando sulla panchina del Milan sedeva Leonardo.

Paulo Fonseca

Una notte da Milan da cui ripartire

Da notti come quelle di Madrid è possibile iniziare un nuovo cammino, fatto di consapevolezza e forza. Un risultato così roboante infatti consegna al Milan le chiavi per poter sbloccare in modo definitivo una stagione che, fino ad ora, ha vissuto di troppi alti e bassi. Sabato a Cagliari sarà infatti l’occasione giusta e ideale per dare seguito allo spettacolo ammirato ieri al Bernabeu.

