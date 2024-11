James Blunt cambia none e sceglie quello di un rossonero? Incredibile ma la notizia non è affatto fake, ecco perché.

Il mondo del calcio e della musica spesso si intersecano, fino a toccarsi. Infondo, pensandoci bene, sono due forme d’arte molto simili tra loro se consideriamo le emozioni che riescono a suscitare in chi ascolta una canzone o in chi gode di uni spettacolo calcistico esaltante.

L’ultimo incredibile intreccio tra musica e calcio riguarda James Blunt, il noto cantante inglese. Per via di un’incredibile scommessa “è stato costretto” a cambiare nome scegliendo quello di un giocatore rossonero? Ecco cosa è successo davvero.

Il Milan, che dolce melodia al Bernabeu

Come detto calcio e musica sono più simili di quanto possa sembrare. Ieri sera ad esempio al Bernabeu il Milan di Fonseca ha suonato una sinfonia regale al cospetto dei Campioni d’Europa, una sorta di marcia trionfale che li ha condotti al risultato finale di 3-1. Melodia dolce, raffinata, che ha estasiato il pubblico di fede rossonera così come James Blunt è riuscito a fare nei suoi vent’anni di carriera con i suoi dischi. Proprio il cantante inglese si è reso protagonista di una scommessa davvero singolare e molto particolare. Ha cambiato nome scegliendo quello di un calciatore del Milan? Ecco cosa è successo.

L’incredibile scommessa di James Blunt

Ricostruiamo i fatti. Recentemente James Blunt ha pubblicato un album celebrativo per festeggiare i 20 anni trascorsi dalla sua prima pubblicazione. L’album nello specifico è Back to Bedlam. Il noto cantante inglese, attraverso un post sul proprio profilo X aveva scritto: “ Vuoi rovinarmi la vita Cambierò legalmente il mio nome se “Back to Bedlam” 20th Anniversary Edition raggiungerà il n. 1. Commenta con il tuo suggerimento per il nome qui sotto e il commento con più “Mi piace” vincerà”. Gli utenti si sono sbizzarriti, uno in particolare ha suggerito al cantante di cambiare nome scegliendo quello del milanista Divock Origi. Il commento ha raggiunto i 21842 mi piace, risultando il più cliccato. Fortuna per il cantante che, pur ringraziando il proprio pubblico per le tante vendite dell’album, non avrebbe mantenuto i termini della scommessa poiché l’album si era fermato solo alla settima posizione. Che rischio per James Blunt!

Divock Origi-Jhon Janer Lucumi’ Bonilla

La storia al Milan di Origi

La storia al Milan di Origi, purtroppo, non ha mai toccato i picchi di interessi così come ha fatto l’incredibile scommessa messa in atto da James Blunt. Il Club di Via Aldo Rossi cercherà invece nella prossima sessione di mercato invernale di sgravarsi del peso del suo stipendio che pesa come un macigno sul bilancio rossonero.

