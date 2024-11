Due certezze da cui ripartire per il Milan dopo la sfida del Bernabeu? Forse si, ecco quali e perché sarebbe giusto ripartire da lì.

Nella notte di Madrid, il Milan ha scritto una pagina indimenticabile della sua storia recente, riuscendo in un’impresa che pochi avrebbero pronosticato. La squadra rossonera, guidata con maestria tattica dal suo tecnico Paulo Fonseca, ha sconfitto il Real Madrid nel suo stadio, regalando ai suoi tifosi emozioni incredibili e la speranza di una svolta stagionale tanto attesa.

Una vittoria davvero epica, come certifica anche Opta che evidenzia che il Milan sia stata l’unica squadra a segnare almeno 3 gol in più di un’occasione al Santiago Bernabeu. Insomma, si può dire davvero che a Madrid si è scritto la storia.

Il significato di una vittoria

Questo trionfo non rappresenta solo tre punti in più in classifica o una semplice vittoria esterna; per il Milan significa molto di più. È la dimostrazione che la squadra, quando gioca al suo massimo potenziale e viene guidata con saggezza tattica, può aspirare a sconfiggere qualsiasi avversario, anche nella temibile arena del Bernabeu. Oltre al prestigio, questo successo infonde una rinnovata fiducia nell’ambiente, aumenta l’autostima dei giocatori e accresce le ambizioni per il futuro.

La rinascita del Milan poggerà le basi su queste due certezze?

La vittoria rossonera non è frutto del caso, ma della capacità di Fonseca di leggere la partita e di intervenire con scelte tattiche azzeccate. Come già aveva sorpreso tutti nel derby contro l’Inter con un cambiamento di modulo efficace, questa volta ha giocato una carta vincente modificando la posizione di Yunus Musah sul campo. L’introduzione di un centrocampista in più ha garantito al Milan maggiore compattezza ed equilibrio, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra. Non si può non menzionare l’importanza di alcuni giocatori che hanno brillato con prestazioni straordinarie. Rafael Leão, in particolare, si è distinto per la sua capacità di incidere sul gioco, sfiorando il gol e contribuendo significativamente a due delle reti segnate dalla sua squadra. Musah si è confermato una presenza imprescindibile a centrocampo, meritando la fiducia dell’allenatore più di altri compagni. Un centrocampista in più e Leao titolare, sembrano essere queste le certezze che il Milan recupera dal Bernabeu sulle quali poter costruire il futuro.

Rafael Leao

Un nuovo inizio

Le aspettative ora sono che questo risultato possa essere l’inizio di una rinascita per il Milan, che troppo spesso in passato ha visto sfumare le opportunità dopo prestazioni promettenti. La sfida sarà quella di mantenere questo livello di gioco anche nelle partite che, sulla carta, potrebbero sembrare più abbordabili, evitando i passi falsi che hanno caratterizzato alcune fasi della stagione. La speranza di tutti, dalla dirigenza ai tifosi, è che questa vittoria segni realmente una svolta, portando il Milan a lottare con continuità e determinazione per gli obiettivi più ambiti.

