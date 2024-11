Il Milan pare faccia sul serio per l’ex Juve. Sarebbe in atto un vero e proprio piano per portarlo in rossonero a gennaio.

In un contesto calcistico sempre più competitivo e dinamico, le squadre cercano di rafforzarsi continuamente per mantenere o migliorare la propria posizione nei confronti degli avversari. Il Milan, una squadra con una storia gloriosa nel calcio italiano e internazionale, non è da meno e si appresta a fare mosse significative nel prossimo mercato di gennaio.

Tali mosse avranno il fine di colmare alcune lacune evidenziate in questa prima parte della stagione. La squadra rossonera, guidata da Paulo Fonseca, ha mostrato difficoltà, soprattutto dopo il confronto diretto con il Napoli, rivelando la necessità di interventi mirati per potenziarsi.

Le necessità rossonere

Il Milan cerca di affrontare alcune problematiche nella sua rosa, in particolare nella difesa, dove le prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. Giocatori come Pavlovic, dopo un inizio promettente, hanno mostrato incertezze, mentre Tomori è spesso assente a causa di infortuni e Gabbia sembra non possedere le qualità necessarie per guidare la difesa di una squadra che compete al top livello. Queste circostanze hanno spinto la dirigenza a considerare rinforzi durante la finestra di trasferimento invernale.

Un ritorno in Serie A

L’obiettivo del Milan per rafforzare la propria difesa – scrive Milanlive.it – sembra essere Dean Huijsen, un giovane centrale difensivo con un passato in squadre prestigiose come la Juventus e la Roma. Nonostante il trasferimento al Bournemouth nell’estate scorsa, Huijsen non ha trovato molto spazio in Premier League, una situazione che sta limitando la sua crescita professionale. Considerando l’interesse del Milan, sembra esserci una possibilità concreta per questo giovane talento di fare ritorno in Serie A, arricchendo il reparto difensivo rossonero con le sue prospettive e competenze. Il Milan ha intrapreso contatti per avvicinare Huijsen, superando l’interesse di altre squadre italiane come l’Atalanta. L’operazione di trasferimento potrebbe concretizzarsi sotto forma di prestito con diritto di riscatto.

Giorgio Furlani

Il piano del Milan

Il possibile accordo per Huijsen potrebbe così entrare perfettamente nella strategia voluta da Cardinale, che punta a giovani di talento in grado di crescere e contribuire al progetto tecnico della squadra a lungo termine. Con l’arrivo di Huijsen, il Milan spera di poter colmare le lacune difensive e affrontare la seconda parte della stagione con rinnovate ambizioni.

LEGGI ANCHE Theo-Milan, nuovo caso Donnarumma Emergono nuovi retroscena clamorosi

Leggi l’articolo completo Il Milan fa sul serio, pronto il piano per l’ex Juve? Idea clamorosa per gennaio, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG