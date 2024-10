Il Milan pare guardarsi attorno per rinforzare la difesa. Con il rinnovo di Theo è in stallo, sarebbe già pronta l’alternativa di lusso. Nel cuore dell’inverno, le squadre di calcio cercano di rafforzare le proprie formazioni per la seconda metà della stagione, puntando a realizzare gli obiettivi stagionali. Il Milan, uno dei club più blasonati d’Italia e d’Europa, sembra non essere da meno, soprattutto alla luce delle recenti difficoltà incontrate nel reparto difensivo. Una situazione che potrebbe portare il club rossonero a cercare rinforzi significativi durante il calciomercato di gennaio. Sul taccuino di Moncada ci sarebbero già diversi nomi pronti a diventare un’opportunità, uno in particolare però potrebbe presto scalare le classifiche e balzare al primo posto. Calciomercato: il Milan cerca di rinforzare la difesa Il ‘Corriere dello Sport’ ha rivelato che il Milan è attivamente alla ricerca di nuovi giocatori per rafforzare la squadra durante la finestra di trasferimento […]

Leggi l’articolo completo Theo non rinnova Ecco l’alternativa di lusso, nome a sorpresa, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG