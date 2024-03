L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha anticipato i temi della gara di domani contro i nerazzurri.

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa del match contro l’Inter di domani rifiutando di caricare troppo la sfida. “Partita importante? È la prossima partita è una bella partita da giocare”.

Sui nerazzurri

“Sono favoriti in campionato, finalisti in Champions… grande rispetto per l’avversario. Sono imbattuti in Europa, questo il valore della squadra che andremo ad affrontare, con il massimo rispetto. Inzaghi lo ammiro tantissimo, ha le sue idee, convinto di quello che vuole, non da oggi, noi affronteremo la partita al massimo per cercare di avere il miglior risultato positivo come sempre. Nessuna squadra non ha punti deboli, difficile trovare squadra senza punti deboli, chiaro che a questo livello ci sono meno punti deboli sicuramente”.

Il momento del Bologna

“Siamo dove dobbiamo essere per tutto quello fatto fino ad oggi, per gli allenamenti per quello che facciamo sul campo di gioco, i ragazzi sanno la strada da continuare per andare avanti così fino alla fine. Il nostro pubblico e la nostra gente sostiene la squadra e pensiamo di fare una grande prestazione, in questo momento contro la miglior squadra del campionato”.

Marko Arnautovic

Che gara si aspetta

“Più aperta, la gara di Coppa contro loro è stata come una finale, da dentro o fuori, allora sicuramente ci fu più attenzione sui rischi da prendere, sulle situazioni da gestire in un altro modo, in campionato si va per i tre punti e si apre un po’ di più. Vedendo il momento dell’Inter hanno grande facilità a fare gol e se anche non sarà una partita aperta, saremo in grado di affrontare ogni tipo di partita contro di loro”.

Sull’andata

“Impressionante, all’andata eravamo sotto 2-0 dopo i primi 15′ e sembrava impossibile rientrare in partita però il calcio è fatto così. Il rigore, poi abbiamo continuato a giocare e siamo arrivati al pareggio, dobbiamo giocare contro l’inter al massimo per 90′, vengono avanti con tanti uomini e tanto ritmo, affrontiamo una squadra in forma, favorita per lo scudetto”.

L’ex di turno

“Penso che tutti ci abbiamo guadagnato, lì è la cosa bella. Arnautovic voleva andare all’Inter, ha fatto una scelta che la rispetto tantissimo, non era facile ma era la scelta giusta, ora partecipa ad una squadra favorita per lo scudetto giocando in Champions, era quello che voleva Arnautovic. Noi siamo contenti del nostro percorso, stiamo bene anche noi, è stata la scelta giusta, lui è contento per poter vincere lo scudetto e perché no la Champions e noi lavoriamo bene per la nostra strada”.

