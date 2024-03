L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, in vista di Atalanta Bologna, ha fatto riferimento alla vittoria dell’Inter contro la Dea

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Atalanta Bologna, Thiago Motta si è espresso così sulla Dea di Gasperini, facendo riferimento anche alla netta sconfitta rimediata nel recupero del 21° turno di campionato contro l’Inter.

ATALANTA – «L’Atalanta negli ultimi cinque anni ha fatto quel che hanno visto tutti, attaccano l’area e colpiscono da fuori, danno inserimenti e non fanno giocare l’avversario, portano la mentalità del proprio allenatore. Non è una squadra che è solo arrivata ma che si mantiene lì e questo vale ed è la cosa più difficile. Squadra molto completa che arriva in area anche con le rimesse laterali»

LA SCONFITTA CONTRO L’INTER – «Con il Milan hanno sofferto un po’ di più, con l’Inter hanno cominciato bene poi se si va sotto contro l’Inter a San Siro è complicato. Sono forti e stanno molto bene. Spareggio-Champions? È solo la prossima partita: questo conta. Lo sfogo di Percassi sull’arbitraggio di San Siro? Non mi preoccupa: ho sentito parlare di credito, beh, il Bologna ne ha per i prossimi dieci anni…»

L’articolo Thiago Motta analizza: «Atalanta Se vai sotto con l’Inter a San Siro è complicato, sulle parole di Percassi sugli arbitri…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG