L’allenatore del Bologna Thiago Motta a Dazn ha voluto parlare della partita vinta contro la Lazio.

«Sono felice per i giocatori e per i tifosi, ci sono delle cose che mi danno grandi soddisfazioni. Il grande obiettivo nostro è giocare bene per riuscire a vincere, e oggi ci siamo riusciti. Sono felice per i tifosi che anche nei momenti meno belli erano sempre con noi. Ho dei giocatori molto responsabili che hanno chiaro in testa cosa devono fare. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà contro una grande squadra. Zirkzee è molto generoso, pensa alla squadra, nel secondo tempo ha fatto molto meglio ha una grandissima qualità è un ragazzo fantastico. Ho la fortuna di avere ragazzi molto intelligenti, la cosa più importante è rimanere coi piedi per terra. Ora testa all’Hellas Verona. Faccio i complimenti a Sarri per tutto il suo lavoro, soprattutto per la vittoria contro il Bayern».

