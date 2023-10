Perchè Thiago Motta lasciò l’Inter? Ecco il retroscena che riguarda l’ormai ex nerazzurro, ora alla guida del Bologna

Il Corriere dello Sport si sofferma su Thiago Motta e sulle ragioni che spinsero l’ex calciatore a lasciare l’Inter.

IL RETROSCENA- Thiago Motta era un grande professionista e ritenendo che il suo ciclo fosse ormai finito ecco che chiuse in un cassetto i suoi sentimenti e convinse il presidente di quell’Inter (infinita) Massimo Moratti a non dover aspettare giugno per andarsene, ma a farsi cedere al Paris Saint Germain già a gennaio.

Inutile nascondere quanto fu importante la chiamata di Carlo Ancelotti allenatore del Psg, ma alla base del suo addio ci sarebbe stato anche un rapporto complicato con Marco Branca, allora diggì nerazzurro, e con un compagno di squadra che in quell’Inter aveva un certo peso.

Come poi hanno confermato anche i suoi agenti, Dario e Alessandro Canovi. Va detto che Thiago era arrivato a casa Moratti dal Genoa nel giugno del 2009 e la lasciò 2 anni e mezzo più tardi, dopo aver vinto il triplete con Mourinho in panchina.

RANIERI- Ma ora leggete qua, perché è vero che Claudio Ranieri stima Thiago come allenatore come stimava Thiago da calciatore, ma è altrettanto vero che a lungo gli ha rinfacciato quella sua decisione di togliere le tende da Appiano Gentile a gennaio, finendo per inguaiarlo fino al collo.

Il racconto interessato di Ranieri in quei giorni: «Partimmo bene bene, le cose cambiarono quando Thiago Motta scelse di andare al Psg. Eravamo d’accordo che se ne sarebbe andato a fine stagione ma poi lui fece pressioni sul presidente, che decise di accontentarlo.

Senza Thiago saltarono gli equilibri in campo, come un orologio nel quale si inceppa un singolo elemento e poi l’intero meccanismo ne risente. Ci sono calciatori che fanno da equilibratori e girare la squadra prendendola per mano».

Certo, Thiago era uno di questi, e l’Inter pagò tremendamente il suo addio. Per la cronaca, Ranieri più avanti fu esonerato, lasciando la panchina ad Andrea Stramaccioni, in quel tempo tecnico della Primavera.

