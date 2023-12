Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha esaltato la gara dell’ex Milan Saelemaekers nella vittoria contro la Salernitana

Intervenuto a DAZN dopo Salernitana-Bologna, Thiago Motta ha esaltato l’ex Milan Saelemaekers:

«Beh, mi è piaciuta molto la sua gara, così come quella dei suoi compagni. Siamo molto contenti. C’è un gruppo solido, alcuni non hanno giocato oggi, mi è dispiaciuto molto per quelli che non sono entrati. Ci sono alcuni ragazzi che partecipano un po’ meno, ma tutti danno il massimo e danno il loro contributo. Ferguson? Trascina i suoi compagni, ha fatto il capitano, sono contento di averlo tra di noi».

