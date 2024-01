Thiago Motta espulso nel finale di primo tempo di Milan Bologna. Grande rabbia del tecnico per la decisione di Massa

Attimi di grande tensione nel finale di primo tempo di Milan-Bologna, quando l’arbitro Massa ha fischiato un rigore in favore dei rossoneri, non così netto come sembrava a primo impatto.

Grandi proteste di Thiago Motta, che è stato poi espulso dal direttore di gara. Mentre veniva scortato fuori dal campo, il tecnico a più riprese ripeteva «Perchè espulso?».

