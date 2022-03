L’allenatore dello Spezia Thiago Motta è raggiante per la vittoria della sua squadra contro il Cagliari.

Thiago Motta ha commentato così la vittoria dello Spezia di ieri. “È stata una grande vittoria, soprattutto perché abbiamo giocato contro una squadra che sta lottando per il nostro stesso obiettivo. Dal primo all’ultimo minuto abbiamo giocato un’ottima partita, eravamo posizionati nel modo giusto e abbiamo interpretato bene le varie fasi di gioco”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Ora abbiamo una giornata per goderci questa vittoria e i tre punti, ma dobbiamo restare umili e con i piedi per terra e continuare a lavorare per prepararci subito alla prossima sfida. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché dopo il rigore sbagliato non si sono lasciati andare, Verde in primis ha continuato a dare il massimo con grande energia, è un ragazzo altruista, sempre attento al gruppo, e in quel momento i ragazzi sono riusciti a spronarsi l’un l’altro per continuare a lottare”.

