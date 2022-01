Thiago Motta: “Grazie ai confronti accesi ho tirato fuori il meglio dai giocatori”

Lo Spezia sembra aver ingranato la marcia giusta e ieri ha trovato la terza vittoria consecutiva; l’allenatore Thiago Motta spiega come è riuscito ad invertire la rotta in conferenza stampa. “Siamo stati bravi a interpretare la partita e i miei giocatori hanno svolto un lavoro straordinario. Non mi riferisco solamente a chi è sceso in campo, ma anche quelli che sono subentrati e a chi durante la settimana ha messo tanta intensità negli allenamenti consentendo di alzare il livello“.

“Questo è il calcio. Ci sono momenti belli e altri meno, questi ultimi vanno comunque vissuti come un’esperienza in più. Dobbiamo imparare e cercare di migliorare tutti i giorni ed è quello che stiamo facendo, anche così sono riuscito a tirare fuori il meglio dai miei giocatori“.