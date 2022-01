Partono i lavori per il prato di San Siro

Partiranno a breve i lavori sul manto erboso dello stadio San Siro di Milano. Un intervento necessario alla luce dell’aspetto poco dignitoso del terreno di gioco. Oltre a un mero aspetto estetico, evidenziato dalle tv e dalle telecamere, il rischio infortuni e un avversario in più per i calciatori in campo. Dopo le critiche di Inzaghi e Pioli, si è deciso per un’azione concreta che possa restituire ai club e ai tifosi un degno protagonista dello spettacolo.

L’agronomo della Serie A, Giovanni Castelli, sottolinea l’importanza della manutenzione: “Adesso approfittando della sosta sarà effettuato un intervento per cambiare le parti naturali e ricucire le zolle con il sintetico. L’unico dubbio è legato alle condizioni climatiche delle prossime settimane ma dovrebbero essere favorevoli”, ha detto al sito Stopandgoal. Un’ottima notizia per milioni di appassionati e per i calciatori che scenderanno in campo dopo la sosta per le Nazionali.