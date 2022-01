Inter, Kolarov si ritira

Sembra giunta al capolinea la carriera da calciatore di Aleksandar Kolarov; il terzino dell’Inter, secondo la Gazzetta dello Sport sta negoziando la rescissione consensuale col club. L’ex Roma ha trovato pochissimo spazio in generale nella sua avventura nerazzurra ma in questa stagione ha raccolto solo briciole. La causa non dovrebbe essere solo l’età ma anche un problema fisico mai risolto.

Il terzino si era operato all’inizio di questa stagione per un ernia del disco ma l’intervento pare non aver risolto definitivamente il problema spingendolo a ritirarsi almeno 6 mesi prima del previsto. L’Inter non dovrebbe sostituirlo, un po’ perché Inzaghi considera Dimarco come braccetto di sinistra riserva di Bastoni e un po’ perché le alternative sulla fascia sinistra non sono facilmente raggiungibili a basso costo. Investimento rimandato a giugno.