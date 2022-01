Serie A, ecco quando si giocherà il derby di Milano

La Lega di Serie A ha deciso: il derby della Madonnina si giocherà sabato 5 febbraio alle ore 18 a San Siro. Un match delicato per i destini di nerazzurri e rossoneri, con la squadra di Pioli giunta all’ultima chiamata scudetto. Gli uomini di Inzaghi sono in testa alla classifica a +4 sui rossoneri (con una partita da recuperare).

Il big match di ieri sera tra Milan e Juventus, conclusosi sullo 0-0 ha sorriso ai nerazzurri, che affrontano il derby con minor pressione. I rossoneri di Pioli, in attesa di capire se potranno puntare su Ibrahimovic, cercano l’impresa. Una vittoria riaprirebbe il discorso scudetto. Come ammesso dallo stesso tecnico rossonero, il derby del prossimo 5 febbraio è l’ultima chance per i sogni di gloria. Il countdown è ufficialmente iniziato.