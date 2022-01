Inter, i calciatori convocati dalle Nazionali

L’Inter capolista si ferma per lasciare spazio alle Nazionali. Sono 6 i calciatori che lasceranno Appiano Gentile per rispondere alla chiamata del loro Paese di origine. Ecco l’elenco.Bastoni, Sensi e Barella sono stati convocati dal ct Roberto Mancini per lo stage in programma a Coverciano da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio. Sanchez, Lautaro Martinez e Vecino invece saranno impegnati con le selezioni sudamericane per le Qualificazioni ai Mondiali.

Il Cile di Sanchez sarà impegnato il 28 gennaio alle ore 1.15 (ora italiana) contro l’Argentina (già qualificata a Qatar 2022) e l’1 febbraio contro la Bolivia alle ore 21 a La Paz per le qualificazioni Mondiali. Paraguay-Uruguay e Uruguay-Venezuela per Vecino, anche Argentina-Colombia per Lautaro Martinez. Lo staff tecnico nerazzurro si augura non ci siano ricadute per Sanchez o complicazioni per gli altri sudamericani in giro per il mondo per preparare al meglio il derby del prossimo 6 febbraio.