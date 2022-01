Simone Inzaghi è positivo al Covid

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, FC Internazionale Milano comunica che Simone Inzaghi è risultato positivo a un tampone di controllo effettuato in data odierna. Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario. Per mercoledì era prevista la ripresa dell’attività dei nerazzurri ad Appiano Gentile ma se la situazione non cambierà repentinamente, saranno i suoi collaboratori a guidare la squadra durante la sosta per le Nazionali.

L’Inter priva dei calciatori convocati dai rispettivi ct, preparerà il derby di Milano del 6 febbraio. Un rientro dalla sosta coi brividi in un match che deciderà probabilmente il vincitore della corsa scudetto. I nerazzurri sono al momento primi in classifica e possono allungare a +7 sul Milan battendo il Bologna nel recupero della 20° giornata di Serie A.