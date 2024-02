Thiago Motta sarebbe potuto diventare l’allenatore dell’Inter se si fosse verificata una determinata condizione

Thiago Motta, attualmente al Bologna, sarebbe potuto diventare il nuovo allenatore dell’Inter nella scorsa estate secondo la Gazzetta dello Sport.

Simone Inzaghi era infatti stato messo in discussione dalla dirigenza nerazzurra ma l’arrivo in finale di Champions League ha cambiato le carte in gioco.

L’articolo Thiago Motta-Inter, sarebbe stato lui il nuovo allenatore in quel caso proviene da Inter News 24.

