Thiago Motta Juve: è in cima alla lista in caso di separazione con Allegri! Le ULTIME novità sulla panchina bianconera

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, Thiago Motta è uno dei tecnici maggiormente attenzionati dalla Juve per il futuro.

In caso di separazione con Massimiliano Allegri, il tecnico del Bologna sarebbe in cima alla lista per l’eventuale successione. Giuntoli e Manna stanno già sondando il terreno.

