Huijsen a DAZN: «Orgoglioso per il gol, mi sento molto bene a Roma». Le dichiarazioni del difensore olandese

Huijsen festeggia il primo gol in Serie A con la maglia della Roma. Ecco le parole del talento della Juve a DAZN.

HUIJSEN – «Sono molto orgoglioso e felice per il gol. È un buon momento per me, sono stato accolto bene e mi sento molto bene qua. Sono sensazioni belle, lo stadio è molto bello e giocare davanti a 60mila persone è sempre molto bello. All’inizio è stato un po’ difficile quando è andato via Mourinho, perché mi ha voluto lui, ma mi sento bene anche con De Rossi. Lui mi supporta e sono felice. Inter-Juve? È stata una bella partita, sono stato felice per il mio amico Kenan (Yildiz, ndr). Abbiamo fatto tutto il percorso alla Juve insieme».

