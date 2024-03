Thiago Motta Milan, Capozucca elogia: «È un predestinato. Può allenare queste squadre senza problemi». Le dichiarazioni sul tecnico

A Tuttosport, Stefano Capozucca, attuale ds della Ternana, ha analizzato il possibile futuro di Thiago Motta, tra Juventus e Milan. Le dichiarazioni dell’ex Genoa.

THIAGO MOTTA – «Un predestinato. Thiago ha fatto la prima esperienza tra i professionisti con me al Genoa nel 2019. Uno con un carisma e una personalità del genere era scritto che diventasse un grande allenatore, mai avuto dubbi. Ancor più convinto era Preziosi, che fece di tutto per portarlo dal PSG in rossoblù. Secondo lui aveva la stoffa del grandissimo tecnico. I fatti ci hanno dato ragione…».

PRONTO PER LA JUVE? – «Thiago è un leader nato. Può allenare qualsiasi grande squadra senza problemi. Un difetto? Anche se nel privato è un ragazzo allegro, ha sempre la faccia imbronciata: qualche sorriso in più non guasterebbe. Per il resto non ha nulla da imparare».

