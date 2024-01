Thiago Motta Milan: i rossoneri lo seguono da novembre! Il brasiliano ha chiesto questa cosa al Bologna. Le ultime sul dopo Pioli

Il Milan deve pensare al futuro in panchina: con grandissime probabilità Pioli non sarà più l’allenatore nella prossima stagione.

Come riportato da Alfredo Pedullà tra i nomi più in voga per la panchina rossonera c’è quello di Thiago Motta che i rossoneri seguono da fine novembre. Inoltre il tecnico italo-brasiliano ha chiesto tempo per il rinnovo del contratto perchè sa di piacere al Milan mentre ha già detto di no al Napoli.

