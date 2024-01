La stagione di Thiago Motta alla guida del Bologna sta stupendo tutti, anche il calciomercato Milan, Sartori ha parlato così di lui

Le parole a Sportitalia di Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, sul futuro di Thiago Motta, accostato anche alla panchina Milan per il dopo Pioli:

«Spero per qualche anno a Bologna ma non si fermerà a Bologna per tutta la vita»

The post Thiago Motta Milan, l’allenatore blindatissimo: la rivelazione che chiude la porta ai rossoneri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG