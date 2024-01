Tra le idee del Milan come possibile erede di Pioli in panchina c’è Thiago Motta. L’allenatore ha estimatori anche in Spagna

Thiago Motta è tra le idee del Milan per la panchina in caso di separazione da Pioli a fine stagione. L’allenatore però oltre che in Italia ha estimatori anche in Spagna.

Come riportato da Radio Calatunya sarebbe tra le idee del Barcellona in caso di separazione da Xavi.

The post Thiago Motta Milan: l’allenatore ha estimatori anche in Spagna, la rivale dei rossoneri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG