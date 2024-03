L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni su Giovanni Fabbian, nel prepartita con l’Atalanta

Prima di scendere in campo per il match con l’Atalanta, il tecnico del Bologna Thiago Motta parla così a DAZN di Giovanni Fabbian (su cui l’Inter ha una clausola di recompra a 12 milioni).

FABBIAN – «Deve correre bene e insieme ai compagni, quando non abbiamo palla dobbiamo difendere insieme, comunicare e guardarsi. E’ un ragazzo molto generoso nelle due fasi, è normale che ogni tanto voglia fare qualcosa in più che in quel momento non serve, è giovane: ma preferisco un ragazzo così perché istruirlo in casa è molto più facile»

L’articolo Thiago Motta si coccola Fabbian: «Molto generoso, è normale che…» proviene da Inter News 24.

