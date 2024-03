I dirigenti nerazzurri sono impegnati nelle trattative per i prolungamenti di 2 dei punti cardine della squadra.

Mentre l’Inter si concentra nel conquistare più punti possibile in campionato e nel cercare di andare più avanti possibile in Champions League, Marotta e Ausilio programmano il futuro con largo anticipo.

L’obiettivo

Quanto fatto finora è da applausi: amministratore delegato e direttore sportivo convivono dal 2020 con la parola sostenibilità, il che vuol dire dover chiudere le sessioni estive di mercato in pari o addirittura in grosso utile. Ciò normalmente vuol dire indebolire la squadra e invece in questo caso, risultati alla mano, è accaduto l’opposto. Ci sono le basi per vincere anche nei prossimi anni ma non vanno sbagliate le prossime mosse.

Nicolò Barella

Rinnovi importantissimi

I giocatori lo avvertono e quindi sono ben contenti di restare, a patto che venga riconosciuto loro un aumento di stipendio. L’Inter nelle prossime settimane lavorerà intensamente ai prolungamenti dei contratti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. La Gazzetta dello Sport sostiene che a Madrid, nei giorni della vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Champions League, ci sarà un incontro molto importante con l’agente dell’argentino. La richiesta è uno stipendio di 10 milioni a stagione mentre i nerazzurri partono da un’offerta di 8. Per quanto riguarda il centrocampista sardo, si pensa che la situazione sia più fluida: i dirigenti sperano di arrivare alle firme di entrambi entro giugno. La nuova scadenza dovrebbe essere nel 2028.

