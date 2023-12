Thiago Motta: «Sognare non costa nulla. Zirkzee? Sta dimostrando che…». Le sue dichiarazioni dopo Bologna-Roma

Thiago Motta ha parlato dopo la sfida vinta contro la Roma di Zirkzee, obiettivo del Milan, e della posizione in classifica del suo Bologna. Le parole.

ZIRKZEE – «Sta dimostrando tutti i giorni di stare molto bene, ha grande qualità tecnica e fisica, aiuta sempre il gruppo, è un ragazzo che si sacrifica ma è il loro lavoro e lo fanno con il sorriso. Sono contenti di correre l’uno per l’altro, lui tornava sempre, ha difeso dentro l’area di rigore. Ci sono dei palloni che perde facilmente ma non lo deve fare con la qualità che ha, ma ripeto è un ragazzo fantastico, grande lavoratore e cerca di aiutare. Ha fatto un movimento per far segnare Moro, fa bene al gruppo»

SOGNARE L’EUROPA – «Sognare non costa nulla, i tifosi possono farlo poi noi dobbiamo presentarci domani per pensare alla Coppa Italia»

