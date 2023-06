Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dopo il match giocato dai rossoblù contro il Lecce

Thiago Motta ha così parlato in conferenza stampa dopo Lecce-Bologna.

FUTURO – «Sono stato trasparente e chiaro con la società, sanno perfettamente tutto ciò che penso e due possiamo migliorare. Ora la palla passa al presidente, a Fenucci, Sartori e Di Vaio di prendere le decisioni che devono prendere. Io adesso vado a casa a riposarmi e ricaricare le batterie con la mia famiglia perché anche io me lo merito».

NELLA STORIA DEL BOLOGNA – «Io nella storia del Bologna No, abbiamo fatto la storia. Tante persone che non si vedono hanno fatto la storia. I protagonisti sono i giocatori ma dietro le quinte ci sono ragazzi che lavorano e che ci permettono di dare il meglio. Siamo messi nella condizione di andare in campo e fare quello che ci viene meglio. Non era scontato venire a Lecce e vincere. I ragazzi per l’ennesima volta hanno dismotrato la loro ambizione. Sono soddisfatto e orgoglioso di essere parte di questo gruppo. Il mio grazie va ai giocatori che hanno sempre lavorato al massimo».

TIFOSI – «Ringrazio i nostri tifosi, sono stati fantastici, ci hanno sempre supportato sia in casa che in trasferta e sono felice per loro e di rappresentare un Bologna fantastico che è andato oltre le aspettative. Adesso posso andare a casa ed essere tranquillo perché il lavoro è stato fatto bene».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG