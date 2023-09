L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, si è sfogato nel postpartita del match contro il Monza per i tanti torti arbitrali subiti finora

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Monza-Bologna, il tecnico dei rossoblù Thiago Motta si è sfogato per i tanti torti arbitrali subiti dalla prima giornata di questo campionato contro il Milan fino ad oggi.

LE PAROLE – «Sono quattro episodi decisivi in sei partite. Sbaglio io perchè non posso prendere giallo e sbaglia Saelemaekers perché non deve prendere il rosso, non deve perdere il controllo. Poi il gol annullato. A me fanno male le ingiustizie. Questi sbagli così chiari, evidenti, che vedono tutti mi dispiacciono tanto. Ma mi dispiace anche per l’arbitro che ha commesso questi sbagli davanti al pubblico. E’ come se io metto dall’inizio la mia squadra in dieci. Dobbiamo alzare il livello, io per primo. Dovrei controllarmi ma ci riesco, mi dispiace anche per i tifosi perché anche per loro non posso reagire così. Poi in campo chiaramente è stato un delirio».

The post Thiago Motta sui torti arbitrali: «Sono 4 in 6 partite, le ingiustizie mi fanno male» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG