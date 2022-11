Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato a DAZN soffermandosi su alcuni singoli nei quali nutre particolare fiducia

Le parole a DAZN di Thiago Motta:

ZIRKZEE – “Grandissima fiducia in lui, ha fatto una settimana fantastica. La mia prima punta deve fare tutto, soprattutto fare gol. Poi partecipare a tutto con la squadra e lui sta migliorando tantissimo, è generoso e sta accettando ciò che gli chiediamo. Nelle transizioni deve essere il primo a reagire sull’avversario, poi entrare in area e fare gol”.

AEBISCHER – “Si impegna, lui come gli altri. Io sono lì per dare fiducia a chi merita, i giovani non vanno in campo tanto per fare ma perché se lo meritano”.

