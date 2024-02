Il difensore del Milan, Malick Thiaw, ha rilasciato altre dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta ieri contro il Rennes

Dopo la vittoria di ieri del Milan contro il Rennes, Malick Thiaw si è fermato anche ai microfoni di Sport Mediaset nel postpartita. Ecco le sue dichiarazioni e le sensazioni dopo il suo ritorno in campo dall’infortunio.

PAROLE – «Mi sono sentito molto bene oggi. È stato un momento difficile per me, ma ho lavorato con pazienza e ora sono felice. Europa League? Per me è possibile vincerla, ma c’è ancora una partita per passare il turno».

