Thiaw a Milan Tv: «Con il Lecce vittoria importante. A Roma…». Le parole del difensore rossonero dopo Milan Lecce

Le parole di Malick Thiaw dopo Milan Lecce a Milan Tv:

CONTRO IL LECCE – «Una vittoria importante per la Champions League, dato che la qualificazione alla prossima è il nostro obiettivo. Credo che ogni partita sia importante adesso ed è un bene aver conquistato questa vittoria. In Serie A tutte le partite sono difficili, non c’è partita in cui non si possa rimanere concentrati e giocare bene, quindi questa vittoria è molto importante»

LA ROMA – «Ci aspetta una sfida difficile, importante. Crediamo in noi stessi conosciamo le nostre qualità e sappiamo quello che possiamo dare in campo, quindi andiamo a Roma con fiducia»

