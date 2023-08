Malick Thiaw, centrale del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv prima di Bologna-Milan, Malick Thiaw ha dichiarato:

Io sto bene, la squadra sta bene. Siamo contenti che riparta la stagione: non vediamo l’ora. Un sacco di nuovi giocatori sono arrivati, molti sono andati via. Ma credo che abbiamo avuto molto tempo per conoscerci: non siamo sempre stati perfetti ma abbiamo avuto una buona preseason. Abbiamo una grande squadra e possiamo lottare per le posizioni più alte. In Italia è sempre difficile. Sappiamo che il Bologna è forte ma siamo forti anche noi: dobbiamo concentraci su noi stessi e fare del nostro meglio

The post Thiaw a Milan Tv: «Io sto bene, sulla squadra dico questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG