Il difensore del Milan Malick Thiaw ha ammesso di essere rimasto un po’ spiazzato dal recupero da un infortunio accusato in questa stagione.

Malick Thiaw è consapevole che la stagione sua e del Milan è stata al di sotto delle aspettative; ecco le sue impressioni a Sky Sport. “Ci aspettavamo di più: dobbiamo sempre puntare a raggiungere il massimo e da questa stagione dobbiamo imparare molto”.

Sul futuro

“Ovviamente voglio rimanere: giocare qui è un privilegio e darò il massimo per questa maglia, per raggiungere traguardi importanti insieme ai miei compagni”.

Malick Thiaw

Sulla contestazione dei tifosi

“Possiamo capire la loro protesta: non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Dobbiamo accettare il messaggio che ci hanno mandato”.

Sull’infortunio patito contro il Borussia Dortmund

“Non è stato un momento facile: è stato il mio primo infortunio serio e non sapevo veramente come uscirne. Credevo bastasse recuperare il ritmo, ma c’è voluto più tempo. Ora credo di essere tornato su un buon livello, fisicamente sto bene e spero di sentirmi meglio l’anno prossimo”.

Gli addii dei due senatori

“Oliver Giroud è un gentleman, uno dei giocatori a cui faccio riferimento. E’ umile nonostante tutto quello che ha vinto. Kjaer è veramente un bravo ragazzo, ricopre il mio stesso ruolo e per questo ho potuto chiedergli molte cose. E’ sempre stato disponibile, dandomi delle opinioni oneste: sapevo di poter contare su di lui, sia per il calcio che per la vita quotidiana. E’ stato un piacere giocare con entrambi”.

