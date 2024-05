La sensazione che si ha è che il club rossonero non sceglierà il nuovo allenatori nei prossimi giorni; i nomi che circolano continuano ad aumentare.

Il Milan sperava di confermare Stefano Pioli anche nella prossima stagione, non è un mistero, ma l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma ha rimescolato le carte e deciso il futuro dell’allenatore che ha portato l’ultimo Scudetto sulla sponda rossonera. Andrà quindi trovato un accordo sulla buonuscita visto il suo contratto valido anche per la prossima stagione; non sarà un grosso problema.

Paulo Fonseca

Tanti nomi in ballo

Amorim e Rose hanno dichiarato di voler restare nelle rispettive squadre attuali, Fonseca è stato contattato dal Marsiglia ma temporeggia perché ovviamente preferirebbe allenare il Milan, Thiago Motta o resta a Bologna o va alla Juventus; ci sarebbero ancora Conceicao, che però non trova d’accordo tutti i dirigenti rossoneri, Galtier e Gallardo. Furlani, Moncada ed Ibrahimovic non hanno pensato a De Zerbi e Conte.

“Nuova” candidatura

Insomma il casting della dirigenza comprende tantissimi profili ma forse solo uno trova tutti i dirigenti concordi: si tratta, secondo Tuttosport, di Mark Van Bommel. Ex compagno di squadra di Ibrahimovic, ha giocato nel Milan e conosce quindi l’ambiente, ha esperienza europea anche come tecnico ed il suo contratto con l’Anversa scade a fine stagione. Si pensa però che non possa essere graditissimo alla piazza, anche se da qui alla sollevazione popolare avutasi con Lopetegui ce ne passa. Piace alla dirigenza per il suo carisma e per l’idea di calcio propositiva che prevede l’utilizzo di moduli come il 4-3-3 ed il 4-2-3-1.

