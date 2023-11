Frederikke Thogersen, vice capitano dell’Inter Women, ha parlato in vista del match di comani con la Juventus Women

Ai microfoni ufficiali del club nerazzurro, il vice capitano delle Inter Women Frederikke Thogersen ha così parlato in vista del match contro la Juventus Women.

JUVENTUS WOMEN– «Faremo tutto il possibile per conquistare dei punti ma, come ho detto, non ci sono più partite facili. Sappiamo che contro la Juve non sarà sicuramente una gara semplice, ma daremo il massimo per portare a casa punti».

The post Thogersen avvisa la Juventus Women: «L’Inter farà di tutto per i tre punti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG