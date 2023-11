Ucraina-Italia, Spalletti cambia idea su Chiesa e Gatti in vista del prossimo decisivo match? Le ultime sulla formazione

Come riferito da Sky Sport, Luciano Spalletti ha intenzione di fare un po’ di turnover in vista del prossimo match contro l’Ucraina, in programma lunedì a Leverkusen.

Turnover che non dovrebbe però coinvolgere gli juventini Gatti e Chiesa, tra i più positivi contro la Macedonia. Loro due dovrebbero partire ancora dall’inizio.

